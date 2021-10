Stephen Bannon im Fadenkreuz der Kapitol-Untersuchung

Trumps Ex-Chefstratege hat am Vorabend des Sturms auf Kongress geraunt: „Morgen wird die Hölle losbrechen.“

Stephen Bannon pflegte stets eine rebellische Attitüde, und inzwischen trägt er sein Haar als lange, weiße Mähne. So tauchte Donald Trumps Ex-Chefstratege neulich in Virgina auf, dem neuesten Schauplatz seines konservativen Feldzugs, wo in knapp zwei Wochen Gouverneurswahlen über die Bühne gehen und die Republikaner gegen den demokratischen Favoriten eine Überraschung wittern. Terry McAuliffe, ein Freund der Clintons und Ex-Gouverneur, ist die Verkörperung des Washingtoner Insiders. Und nichts liebt Bannon mehr, als gegen das Establishment – ob demokratisch oder republikanisch – anzugehen.