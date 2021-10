Salzburg besiegt Wolfsburg mit 3:1, der Achtelfinal-Einzug wird dadurch realistischer. Zum Matchwinner avanciert Noah Okafor, dabei wurde der Schweizer Elf-Millionen-Mann schon als Fehleinkauf abgestempelt.

Salzburg hat am Mittwochabend einen großen Schritt in Richtung erstmaliger Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale gemacht. Der heimische Branchenprimus besiegte den VfL Wolfsburg in Wals-Siezenheim nach starker zweiter Halbzeit mit 3:1 (1:1). Die Tore erzielten Karim Adeyemi (3.), Noah Okafor (65./77.) beziehungsweise Lukas Nmecha (15.). Die Mannschaft von Matthias Jaissle führt damit die Gruppe G nach drei Spielen mit sieben Punkten vor Sevilla (3 Punkte, 0:0 in Lille) an. Am 2. November gastiert Salzburg in Wolfsburg und könnte dort schon den Aufstieg perfekt machen.