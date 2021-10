Unilever übertrifft dank Preiserhöhungen eigene Umsatzprognosen

Der Konzern erzielte im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent.

Der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern Unilever hat im dritten Quartal auch dank höherer Preise für seine Produkte weiter zugelegt. Der Hersteller von Langnese-Eis, Knorr-Saucen und Signal-Zahnpasta erzielte ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent und lag damit über den Schätzungen der vom Konzern selbst befragten Analysten von 2,2 Prozent, wie Unilever mitteilte.

Der Konzern hob seine Preise zuletzt im Durchschnitt um 4,1 Prozent an, um einen Rückgang bei den Verkäufen von 1,5 Prozent auszugleichen. Konsumgüterhersteller kämpfen derzeit mit steigenden Rohstoff-, Verpackungs- und Transportkosten. Analysten zufolge steht Unilever vor einer schwierigen Aufgabe, da es 60 Prozent seines Umsatzes in Schwellenländern erzielt. Vor allem in Südostasien gibt es derzeit Probleme aufgrund von hoher Inflation.

