Der „Stadtwanderweg 13“ soll Einblicke in die drohenden Gefahren durch den geplanten Tunnelbau geben.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat heute, Freitag, in der Lobau einen "Stadtwanderweg 13" unter dem Motto "Der Weg ins Unglück" eröffnet. Dabei werden Einblicke in die Geschichte der viel umkämpften Lobau und "die drohenden Gefahren durch den Tunnelbau im Zuge der Lobau-Autobahn gegeben", wie es in einer Aussendung hieß.

Der Weg erstreckt sich von der Lobgrundstraße über die Panozzalacke und den Donau-Oder-Kanal bis zum Ölhafen Lobau. "Es ist unverständlich, wie im Jahr 2021 noch am Bau der Lobau-Autobahn mit dem Lobautunnel festgehalten werden kann. Das Projekt ist aus sozialer und ökologischer Perspektive schlichtweg eine Katastrophe: Es bringt nachweislich keine verbesserte Verkehrssituation für AnrainerInnen, heizt die Klimakrise weiter an und stellt zusätzlich eine große Bedrohung für den Nationalpark dar", so Greenpeace -Geschäftsführer Alexander Egit.

Öl im Boden

Eine Station des Wanderweges verweist auf ein dunkles Vermächtnis des Zweiten Weltkriegs. Nach Bombardierungen traten Tonnen von Öl in den Boden und in das Areal rund um den Ölhafen aus. Mit 60 Meter tief reichenden Betondichtwänden wurde dieses Öl in den 2000-Jahren aufwendig und kostspielig gesichert. Der Lobau-Tunnel soll Greenpeace zufolge nun diese Schutzhülle durchbohren. "Das ist fahrlässig und riskiert das erneuerte Eindringen von Öl in den Nationalpark. Das stellt eine akute Gefahr für das Grund- und Trinkwasser sowie für die Tier- und Pflanzenwelt dar", warnte Jasmine Duregger, Lobau-Campaignerin bei Greenpeace.

Am Staatsfeiertag, dem 26. Oktober, lädt Greenpeace interessierte Bürger und Bürgerinnen ein, sich einer Wanderung entlang des "Stadtwanderwegs 13" anzuschließen. Start ist um 13.00 Uhr an der Bushaltestelle Lobgrundstraße.

