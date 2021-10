Zwei Frauen in Mexiko als Hexen verurteilt

Eine Gerichtsversammlung des Volkes der Tsotsil im Bundesstaat Chiapas hat eine hohe Geldstrafe gegen zwei Frauen verhängt, die ihren Sohn bzw. Bruder durch Magie in den Wahnsinn getrieben haben sollen.

In Mexiko sind zwei Frauen einer indigenen Gemeinde von einer Art Stammesgericht wegen Hexerei schuldig gesprochen und zu hohen Geldstrafen verurteilt worden. Die indigene Gemeinschaft Tsotsil de Cuchulumtic nahe San Cristóbal de las Casas im südlichen Bundesstaat Chiapas an der Grenze zu Guatemala verhängte am Mittwoch ein Bußgeld von 200.000 Pesos (umgerechnet 8500 Euro) gegen eine Mutter und ihre Tochter. Die Frauen sollen durch Hexerei den Sohn der Mutter (bzw. Bruder der Schwester) in den Wahnsinn getrieben haben.

Der 35-jährige Mann hatte die Frauen vor Vertretern der Gemeinde beschuldigt, ihn verhext zu haben. Ein anderer Dorfbewohner behauptete, die Mutter habe Würmer, Hühner andere Tiere und diverse magische Kräuter zermahlen und in Truthahnsuppe gemischt. Dadurch sei ihr Sohn verrückt geworden.

Nachfolger der Maya

„Die Leute haben gesagt, dass sie (die Angeklagten, Anm.) das nicht machen durften", sagte der Dorfbewohner weiter. Denn das sei ja Hexerei. Alle Mitglieders des Gerichts seien sich einig gewesen, dass die Frauen das Bußgeld spätestens am 2. November bezahlen sollten. Ob sie die in dieser Gegend vergleichsweise enorm hohe Summe überhaupt berappen können, ist allerdings unklar.

Das Treffen zur Festlegung der Strafe sei friedlich verlaufen und habe etwa drei Stunden gedauert, hieß es. Die beiden Frauen seien weder eingesperrt und noch geschlagen worden.

Die Ethnie der Tsotsil (Tzotzil), die die gleichnamige Sprache spricht, gehört zum Kreis der Maya, ja gilt als direkter Nachfahr dieser präkolumbischen Zivilisation. Es soll heute in Chiapas, anderen Teilen Mexikos sowie in Guatemela noch etwa 200.000 bis 300.000 Menschen geben, die Tsotsil sprechen. Die Religion dieses Volkes ist im wesentlichen die Fortführung jener der Maya, durchsetzt mit christlichen Elementen.

In vielen indigenen Gemeinschaften in Mexiko und Mittelamerika werden juristisch relevante Entscheidungen von der indigenen Selbstverwaltung im Einklang mit Brauchtum und Traditionen getroffen. Dafür gibt es eigene Ausschüsse und Schiedsgerichte. In der Regel respektieren die staatlichen Behörden die auf diese Weise getroffenen Entscheidungen.

San Juan Chamula in Chiapas, eine Stadt mit fast ausschließlichem Indigenenanteil an der Gesamtbevölkerung. Adam Jones (CC BY 2.0)

(AFP/wg)