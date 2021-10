Wie macht das Salzburg, Herr Kristensen?

Rasmus Kristensen, 24, über den Spagat zwischen Bundesliga und Königsklasse, den Erfolgsanteil von Trainer Matthias Jaissle - und was in Salzburg in dieser Saison anders ist.

Die Presse: Herr Kristensen, erklären Sie bitte den Unterschied zwischen der Salzburger Mannschaft aus dem Vorjahr und der aktuellen, die in der Champions League mit sieben Punkten aus drei Spielen nach dem Aufstieg ins Achtelfinale greift?

Rasmus Kristensen: Vergleiche sind immer schwierig. Wir haben diese Saison ein Team und eine Taktik, die wirklich gut zusammenpassen. Das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr so viele Tore bekommen, das war in der Vorsaison und vor allem in der Champions League unser größtes Problem. Torchancen hatten wir immer schon viele kreiert, auch Tore haben wir erzielt, aber in der Defensive waren wir früher verwundbarer.