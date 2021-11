Body-Positivity unter Männern - gibt es das?

Männer spielen in der mittlerweile weit verbreiteten Body-Positivity-Bewegung bisher kaum eine Rolle. Leiden sie weniger unter Schönheitsnormen?

Nach abfälligen Kommentaren zu seinem nackten Auftreten im Film „The Wolf of Wall Street“ (2013) musste sich Schauspieler Jonah Hill offenbar weiterhin solche Sager, seine Figur betreffend, gefallen lassen. Diese bat er erst kürzlich mittels Intagram-Post zu unterlassen. „Ich bitte euch, meinen Körper nicht zu kommentieren“, schreibt der 37-Jährige. Ob positiv oder negativ - Kommentare dieser Art seien „nicht hilfreich“ und „es fühle sich nicht gut an“. Wie es ist, auf das Äußere reduziert zu werden, können offenbar auch so manche Männer aus erster Hand nachempfinden - und trotzdem spielen sie in der Body-Positivity-Bewegung bislang eine, wenn überhaupt, nebensächliche Rolle.