Formel 1: Das lange Warten von Ferrari

39 Rennen ist der Traditionsrennstall sieglos, auch am Sonntag in Texas ist die Wende nicht in Sicht. Zweimal beendete Gerhard Berger rote Durststrecken, die aktuelle sieht er kritisch.

Austin. Ferrari-Fan zu sein in diesen Zeiten, das ist ein charakterbildendes Unterfangen. Man muss leidensfähig sein, wenn die Schlagzeilen Hamilton gegen Verstappen, Mercedes gegen Red Bull lauten und die Frage nur ist, wer von beiden? Es ist das Duell, das das Interesse an der Formel 1 in höchsten Höhen hält. Es ist aber nicht die WM-Konstellation, die sich Tifosi vorstellen. Die üben sich derzeit im – Warten.