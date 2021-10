Lana Del Rey: Lasziv und doch melancholisch

(c) imago images/Gonzales Photo (Gonzales Photo/Lasse Lagoni via www.imago-images.de)

Mit „Blue Banisters“ liefert die Sängerin heuer schon ihr zweites Meisterwerk.

Wenige Wochen vor Erscheinen von „Blue Banisters“ hat Lana Del Rey ihre Social-Media-Kanäle abgeschaltet. Sie hatte offenbar genug von den Schmähungen, die ihre konsequent antifeministische Haltung provoziert hat, in unserer Zeit, in der eine Massenneurose namens „Wokeness“ grassiert. Del Rey hat dabei ein durchaus differenziertes Bild von Männern. Sie bleibt ihren bevorzugten Themen treu. Und sie tut es in einer Erzählweise, die an die Filmsprache eines David Lynch gemahnt.