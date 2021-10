Vom Hotelzimmer aus Bayern zum Sieg gecoacht

Bei Bayern Münchens 4:0-Sieg über Benfica Lissabon fehlte Julian Nagelsmann wegen einer Corona an der Seitenlinie, lieferte aber via Funk entscheidenden Input. Marcel Sabitzers Startelfdebüt war bemüht.

München. Etwas mehr Geduld war bei Bayern München gefragt, am Ende aber stand ein souveräner 4:0-Erfolg bei Benfica Lissabon zu Buche. Tore des überragenden Leroy Sané (70., 85.), ein Eigentor von Everton (80.) und Robert Lewandowski (83.) brachten den deutschen Rekordmeister am Ort des Champions-League-Sieges von 2020 dem Aufstieg ins Achtelfinale einen großen Schritt näher.

An der Linie jubelte nicht Julian Nagelsmann, sondern sein Assistent Dino Toppmöller. Der grippale Infekt, der den Bayern-Cheftrainer vom Estadio da Luz fernhielt, entpuppte sich schließlich als Corona-Infektion. Statt also den klaren Sieg mit der Mannschaft zu feiern, hieß es für den 34-Jährigen getrennt von seinen Spielern in einem separaten Ambulanzflieger nach München zu fliegen und sich in häusliche Isolation zu begeben. „Mir geht es den Umständen entsprechend gut“, ließ Nagelsmann wissen. Der Klub betonte, dass dieser sich trotz „vollständigen Impfschutzes“ infiziert habe. Da Nagelsmann zusammen mit der Mannschaft angereist war, können erst nach Auswertung von Tests weitere Corona-Fälle ausgeschlossen werden. Am Samstag gegen Hoffenheim werden erneut die Assistenten an der Linie stehen.

Technikprobleme mal anders

Die neue Aufgabe als interimistischer Chef wollte der Sohn des früheren Bundesliga-Trainers Klaus Toppmöller „nicht an die große Glocke hängen“. „Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass wir im Trainerteam Julian gut vertreten haben“, sagte Dino Toppmöller. Nach technischen Störungen in der ersten Halbzeit war er zumindest nach der Pause mit seinem Chef via Funk über die Analysten auf der Tribüne verbunden – und bekam die Einwechslungen angesagt. „Da sieht man, dass Julian zwar krank ist, aber im Kopf trotzdem sehr fix – und eine super Idee hatte“, sagte Toppmöller mit Blick auf die belebende Einwechslung von Serge Gnabry.

Drei Siege und 12:0-Toren bedeuten eine Bayern-Bestmarke aus den ersten drei Spielen einer Königsklassen-Saison. So gut wie die Münchner ist in dieser Saison auch kein internationaler Konkurrent gestartet. „Wenn man die letzten Jahre sieht, wie hungrig sie immer waren, auch in der Meisterschaft – das ist eine große Stärke von uns. Ich hoffe, das bleibt auch so“, sagte Sané.

Erstmals in der Startelf stand auch Marcel Sabitzer, der den erkrankten Leon Goretzka vertrat. Der ÖFB-Legionär wirkte noch nicht optimal eingebunden in die Mannschaft: Er hatte nur fast halb so viele Ballkontakte wie Joshua Kimmich und bestritt halb so viele Zweikämpfe, die er allesamt verlor. Toppmöller zeigte sich zwar generell zufrieden mit dem 27-Jährigen, sagte aber auch: „Er kann dem Spiel mit Sicherheit noch mehr seinen Stempel aufdrücken.“

(red)