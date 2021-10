Stehen wir vor einer Stagflation?

Steigende Energiepreise lasten auf der Konjunktur und treiben die Inflation an. Anleger sollten sich auf einen Paradigmenwechsel einstellen, meint Volkswirtin Silvia Dall'Angelo.

Wien. Der große Optimismus, mit dem zahlreiche Volkswirte in das Jahr 2021 gestartet sind, verfliegt allmählich. Denn der globale Konjunkturaufschwung, der nach dem Ende der Lockdowns kräftig an Fahrt gewann, scheint an Schwung zu verlieren. Grund ist die stetig steigende Inflationsrate, die auch die Kaufkraft zunehmend belastet. Allein im September erreichte die Inflation in den USA 5,4 Prozent auf Jahresbasis, in der Eurozone 3,4 Prozent.