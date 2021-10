Erst ein Pflichtsieg, dann der Härtetest für die ÖFB-Frauen

Gegen Luxemburg ist heute Geduld gefragt, im nächsten Spiel gegen Nordirland mehr „Kretzn“.

Wien. Auf den Torgeschmack ist Österreichs Nationalteam gekommen. Nach Kantersiegen gegen Lettland (8:1) und Nordmazedonien (6:0) wartet in der WM-Qualifikation heute (18 Uhr, live, ORF Sport+) mit Luxemburg der nächste zu schlagende Gegner. „Deutlich besser organisiert, dafür offensiv nicht so gefährlich“, analysierte Teamchefin Irene Fuhrmann die Nummer 122 der Welt. „Sie sind schwieriger zu knacken, weil sie tief stehen. Es wird spannend wie lang wir bis zum ersten Erfolgserlebnis brauchen.“ Geduld ist also gefragt, ein schneller Treffer könnte vieles erleichtern, England hat es mit einem 10:0 vorgezeigt.

Bevor es Ende November zum Duell mit dem Gruppenfavoriten kommt, wartet am Dienstag (20 Uhr) der Härtetest in Nordirland. „Ein irrsinnig unangenehmer Gegner. Direkt im Spiel nach vorn, robust in der Defensive“, so Fuhrmann. Gerade in intensiven Partien gelte es noch abgebrühter aufzutreten und etwa taktische Fouls zu setzen, das habe das unglücklich verlorene Freundschaftsspiel gegen Italien (2:3) im Sommer gezeigt. „Auch wir Trainer müssen schlitzohriger sein. Auf dem Platz braucht es mehr Kretzn.“

Personalfragen

Mit Viktoria Schnaderbeck fehlt auch diesmal die etatmäßige Kapitänin angeschlagen, die Arsenal-Legionärin muss somit weiter auf ihr erstes Länderspiel seit Oktober 2020 warten – die ÖFB-Abwehr ist also bereits neu formiert. In der Offensive hat sich zuletzt Katja Wienerroither (Grasshoppers Zürich) mit ihren ersten beiden Länderspieltoren als Sturmoption angeboten, Julia Hickelsberger (St. Pölten) wird nach dem Kreuzbandriss erst im Frühjahr wieder auf dem Platz stehen. (swi)