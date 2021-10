US-Geheimdienste warnen vor Klimakrise

Das Klimaziel des Pariser Abkommens wird verfehlt, US-Interessen werden durch die Klimakrise beeinträchtigt: Das ist die Schlussfolgerung eines Berichts des „National Intelligence Council“.

Die US-Geheimdienste schlagen Alarm. Die Plattform aller 17 US-Sicherheitsdienste hat erstmals einen separaten Bericht zur Klimakrise erstellt: „Climate Change and International Responses – Increasing Challenges to US National Security Through 2040“. Darin werden die Auswirkungen der Klimakrise auf die weltweiten US-Interessen abgeschätzt.