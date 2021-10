Die Kunst als Kulturvermittlerin

Drucken

Hauptbild • Art Kolkholz hat einen starken Fokus auf Russland. • Christine Pichler

So facettenreich das Land ist – Kunstvereine, die sich der interkulturellen Vermittlung und dem Austausch verschrieben haben, gibt es nur wenige.

Erinnern Sie sich an das rätselhafte weiße Fahrrad samt Weidenkorb und Stechpalme am Anhänger, das bis vor Kurzem an verschiedenen Plätzen Wiens gesichtet wurde? Steckte man den Kopf in eine der Öffnungen des Korbs, erzählten Tonspuren von Mi­gration und Heimatlosigkeit. Der „Wunderkorb 1694“ ist als Koproduktion zweier Künstler, des Tunesiers Malek Gnaoui und des Wieners Markus Hiesleitner, ein typisches Projekt für die Aktivitäten der Plattform philomena+.