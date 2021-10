Topspiel-Trilogie der "Red Devils"

Auf Manchester United warten nach Liverpool mit Tottenham und man-City weitere Kapazunder. Die „Reds“ sind im "echten" Derby seit dreieinhalb Jahren unbesiegt.

Manchester (APA) - Ole Gunnar Solskjaer kann nur kurz durchatmen. Zwar verschaffte Manchester United seinem Coach mit dem dramatischen Champions-League-Comeback zuletzt gewisse Erleichterung, doch schon am Sonntag (17.30 Uhr) stellt sich in der Liga der formstarke Liverpool FC als Auftakt-Aufgabe einer besonderen Trilogie in den Weg. Nach dem Duell mit dem großen Rivalen stehen United Begegnungen gegen Tottenham Hotspur in London und im Derby gegen Manchester City ins Haus.

Der umstrittene Trainer Solskjaer blickt also richtungsweisenden Wochen entgegen. Am Mittwoch in der Königsklasse zog sein Team - einmal mehr dank Superstar Cristiano Ronaldo - spät den Kopf aus der Schlinge, besiegte Atalanta Bergamo nach 0:2-Pausenrückstand noch 3:2. Das kleine Mental-Hoch matcht sich nun mit einem großen: Liverpool unter Jürgen Klopp ist in dieser Spielzeit noch unbesiegt, und hat beim 3:2 auswärts gegen den spanischen Meister Atletico Madrid zum neunten Mal in zwölf Saisonspielen drei Treffer oder mehr erzielt.

Die Europa-Performance des Gegners veranlasse ihn nicht, sich bereits freudig die Hände zu reiben, betonte Klopp am Freitag. "Ich bereite das Team auf ein hartes Spiel gegen einen guten Gegner vor." In England wird der Schlager, den United-Ikone Sir Alex Ferguson stets als das echte Derby bezeichnet hatte, indes auch zum Privat-Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Mohamed Salah hochstilisiert. An derartigen Vergleichen habe er wenig Interesse, meinte Klopp und verglich die beiden dann doch: "Beide sind augenscheinlich Weltklassespieler. Obwohl Cristianos linker Fuß nicht schlecht ist, würde ich sagen, Mos linker ist der bessere. Cristiano ist wahrscheinlich besser in der Luft und hat den besseren rechten."

Vier Punkte liegen die "Reds" vor der 9. Premier-League-Runde vor den "Red Devils", die zuletzt drei Spiele sieglos auf Platz sechs abgerutscht sind. Seit Uniteds 2:1 im März 2018 punktete in den darauffolgenden sechs Duellen stets Liverpool (bei drei Siegen).

Meister Manchester City gastiert beim Überraschungsvierten Brighton. Die fünf Spiele unbesiegten "Möwen" aus dem Süden Englands haben bisher nur gegen Everton verloren und erwarten nun aber ihren mit Abstand größten Prüfstein. Mit guten Chancen, Tabellenführer zu bleiben, geht Chelsea in das Wochenende. Die Mannschaft von Thomas Tuchel kann gegen das sieglose Norwich auf seine Defensivstärke (drei Gegentore) vertrauen, während der Gegner selbst in acht Saisonspielen nur zwei Tore erzielt hat. Norwich-Coach Daniel Farke bezeichnete das Gastspiel an der Stamford Bridge als "die möglicherweise schwierigste Aufgabe im Weltfußball".

Southampton (15.) und Ralph Hasenhüttl sehen gegen Burnley (18.) weitere Punkte im wohl folgenden Abstiegskampf in Reichweite. Watford (16.) gastiert bei Everton (8.), Torhüter Daniel Bachmann droht erneut der Platz auf der Ersatzbank.