Hauptbild • Lieblingsort Küche mir dem alten Ofen. • Barbier

Dicke Mauern, imposante Gewölbe, viel Stuck und knarrige Holzböden: Wie sich Künstlerin Christa Mayrhofer im alten Schmiedehaus in Haslach eingerichtet hat.

Mein Großvater war der letzte Schmied hier“, erzählt Christa Mayrhofer beim Rundgang in den alten Mauern des Schmiedehauses in Haslach. Seit die Künstlerin 2007 – nach 25 Jahren in der weiten Welt – wieder an ihren Geburtsort im oberen Mühlviertel gezogen ist, bewegt sie sich auf den Spuren der manchmal bewegten Vergangenheit dieses Ortes.