Corona-Gipfel: Neue Stufen für den Stufenplan

Der Gesundheitsminister wird Freitagabend dem Vernehmen nach einen Fahrplan für den Winter vorstellen – für den Fall, dass sich die Lage weiter zuspitzt. Aktuellen Verschärfungen der Maßnahmen stehen die Länder zwiegespalten gegenüber.

Der Kanzler hatte die Spekulationen gehörig angeheizt. Im Vorfeld des abendlichen (Video-) Termins am Freitag mit den Landeshauptleuten, hatte Alexander Schallenberg (ÖVP) angekündigt, Schritte bei den (Impf-) „Zögerern und Zauderern“ setzen zu wollen, um die Impfrate zu erhöhen. Und vielsagend nachgeschoben, dass „nichts ausgeschlossen“ sei.



Was die Frage aufwarf: Gilt das auch für eine Impfpflicht? Nein, hieß es auf Nachfrage von Regierungsseite. Die sei nach wie vor kein Thema. An welche anderen Maßnahmen der Kanzler denken könnte, sorgte indessen auch bei manchen Landeschefs für Rätselraten – da „fehlt uns die Fantasie“, hieß es.