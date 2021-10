Coronagipfel: Lockdown für Ungeimpfte als ultima ratio

Der Gesundheitsminister stellte zwei neue Stufen des Stufenplans vor. Ab einer 30prozentigen Auslastung der Instensivationen mit Covid-Patienten schlägt Wolfgang Mückstein eine De-facto-Ausgangssperre für ungeimpfte Personen vor.

Mit Verspätung startete Freitagabend der abendliche Video-Termin mit den Landeshauptleuten, zu dem Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) geladen hatte.



Hauptpunkt des Abends war dem Vernehmen nach die Präsentation von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne): Er stellte zwei zusätzliche Stufen für den bestehenden dreistufigen Stufenplan vor, nämlich für den Fall dass sich die Corona-Lage im Winter weiter zuspitzt. Demnach soll ab einer 25-prozentigen Auslastung der Intensivstationen (ICU) mit Covid-Patienten – das wäre also Stufe vier – die 2-G-Regel (Geimpft/Genesen) auch in der Gastronomie, in Hotels, bei Veranstaltungen, im Sport- und Kulturbereich und für Besucher in Alten-und Pflegeheimen gelten. Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz bleibt davon unberührt.