Außenamt im Sog der Wirecard-Affäre

Das Außenamt zog Ex-Generalsekretär Johannes Peterlik als Botschafter aus Jakarta ab. Es besteht der Verdacht, dass über ihn Geheimpapiere aus dem Fall Skripal an den früheren Wirecard-Boss Marsalek gelangten.

Wien. Zwei Jahre lang, von 2018 bis 2020, war er in der Ära der Türkis-Blauen höchster Beamter im Außenministerium. Am 13. Oktober endete die diplomatische Karriere von Johannes Peterlik jäh. An diesem Tag flatterte am Minoritenplatz der Suspendierungsbescheid der Bundesdisziplinarbehörde ein. Das Außenamt berief daraufhin Peterlik als Botschafter in Indonesien ab. Es hatte ihn davor schon einstweilig des Dienstes enthoben. Das geschieht nur, wenn das Ansehen des Amtes gefährdet ist.



Die Vorwürfe gegen den 54-jährigen Diplomaten wiegen schwer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Verdachts auf Verletzung des Amtsgeheimnisses. Peterlik ist in den Sog einer Affäre geraten, die seit 16 Monaten weltweit Wellen schlägt: in den Strudel des Wirecard-Skandals.

Im Zentrum des Krimis um das insolvente deutsche Unternehmen für Zahlungsabwicklungen steht der frühere Vorstand Jan Marsalek. Der gebürtige Wiener führte ein Doppelleben. Er kümmerte sich mit dubiosen Methoden nicht nur um die Expansion der börsennotierten Firma, sondern pflegte auch Verbindungen zu diversen Nachrichtendiensten. Und mit diesen Kontakten prahlte Marsalek auch.

In London wedelte er einmal einem Bericht der „Financial Times“ zufolge in einer Runde vor Investoren und Börsenbrokern mit vier geheimen Papieren der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) herum. Darunter befand sich auch die Formel des Nervenkampfstoffs Nowitschok, mit dem der frühere russische Militärgeheimdienstagent, Sergej Skripal, im März 2018 in der englischen Stadt Salisbury vergiftet worden war. Nach Auffliegen der Wirecard-Affäre drängten sich viele Fragen auf. Eine davon war, wie Marsalek an die geheimen Dokumente der OPCW gekommen war.

Die Spur führte rasch nach Österreich, einem Mitglied der OPCW mit Sitz in Den Haag, die mit Untersuchungen im Fall Skripal beauftragt worden war. Die OPCW-Papiere, die in die Hauptstädte verschickt wurden, waren mit Codes gekennzeichnet und rückverfolgbar, auch Marsaleks Exemplar. In Wien kamen drei Ministerien als undichte Stellen in Frage: die Ressorts für Wirtschaft, Verteidigung und Äußeres. Ins Visier der Fahnder geriet schnell Johannes Peterlik, damals Außenamtsgeneralsekretär. Denn ihn verband ein familiärer Draht zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), zu dem auch Marsalek exzellente Kontakte hatte. Peterliks Frau arbeitete dort.

Ein hochrangiger ehemaliger BVT-Mitarbeiter kooperierte eng mit dem Wirecard-Boss. Er soll Marsalek auch zur Flucht nach Russland verholfen haben. Informationen der „Presse“ zufolge stellten die Ermittler ihm und anderen Verdächtigen bei Einvernahmen schon vor Monaten eingehende Fragen zur Rolle Peterliks.

Handy abgenommen

Die Schlinge zog sich zusammen. Vor wenigen Wochen stellten die Fahnder Peterliks Handy sicher, als er zu Besuch in Wien war. Die disziplinarrechtlichen Mühlen begannen zu mahlen. Peterlik, der unter Verdacht steht, geheime OPCW-Dokumente weitergegeben zu haben, war nicht länger als Botschafter zu halten.

Gegenüber der „Presse“ hatte Peterlik am 1. Februar per Mail erklärt, er kenne Marsalek nicht und sei ihm auch nie begegnet. Und: „Ich kann auch vollkommen ausschließen, dass irgendein Dokument von mir an Herrn Marsalek ergangen ist.“ Lief der Austausch über Mittelsmänner im BVT?

Peterlik, Spross einer Diplomatenfamilie, stammt eigentlich aus dem ÖVP-Milieu, diente Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, war später Botschafter in Vietnam und Thailand. Danach entfremdete sich der Schwiegersohn von Niederösterreichs Ex-Landesrat, Ernest Gabmann, der ÖVP. 2016 outet ihn FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer als seinen Mann für die Kabinettsdirektion in der Hofburg. 2018 machte ihn die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl zum Generalsekretär. Nach dem Ende von Türkis-Blau überwinterte Peterlik erst in der Kultursektion, dann als Botschafter in Jakarta.

Für die Republik ist die Angelegenheit unangenehm. Ein hochrangiger Beamter könnte jemandem zumindest indirekt zugearbeitet haben, der in engem Kontakt zum russischen Geheimdienst stand. Das Außenamt hält sich bedeckt und bestätigt lediglich die Abberufung Peterliks, über die zuerst der „Kurier“ berichtet hatte. Das Ministerium nehme zu laufenden Verfahren nicht Stellung.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.10.2021)