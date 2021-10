Wie wasserdicht ist der IPCC-Klimabericht?

(c) APA/AFP/Zapolyarnaya pravda newspaper/IRINA YARINSKAYA (IRINA YARINSKAYA)

Eisbär in einem Vorort der russischen Industriestadt Norilsk.

Kurz vor Start der Klimakonferenz wird gemeldet, es sei versucht worden, IPCC-Berichte zu verwässern. Wie wasserdicht sind sie? Was steckt dahinter?

Nicht weniger als 32.000 Eingaben sollen es gewesen sein, mit denen einzelne Staaten auf die Tausenden Wissenschaftler Druck ausgeübt hätten, die die Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) erstellt haben und erstellen. BBC-Journalisten hätten, so ein Bericht des britischen Senders in der Vorwoche, nicht weniger als 32.000 Dokumentationen einsehen können, aus deren Text der Wunsch hervorging, gewisse klimatologischen Zusammenhänge anders darzustellen.