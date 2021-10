Warum sollte ich meinen Pass zerreißen?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Frei reisen können. Was für ein Glück. Österreichisch-ungarische Grenze, 2008. • David Payr/picturedesk

Manche Menschen vernichten ihren Pass, bevor sie über die Grüne Grenze gehen, sie vergraben ihn, essen ihn auf. Unter welchen Voraussetzungen würde ich das tun? Über ein Dokument, das mir zu fast allen Ländern Zugang gewährt.

Als ich Anfang der 1990er-Jahre erwachsen wurde, staunte ich über die magischen Kräfte, die mir ein österreichischer Reisepass verlieh. Sobald ich alt genug war, einen eigenen zu haben – als ich Kind war, wurdest du noch zuerst im Pass deiner Mutter oder deines Vaters eingetragen –, gab es für mich keine Grenzen mehr. Alle Länder gestatten mir ungehinderten Zugang. Sogar solche, die weit weg waren, in die ich mit dem Schiff fahren musste, wie Albanien, waren problemlos erreichbar.

Ich bestieg den Zug in Salzburg, das Schiff in Triest, landete nach dreitägiger Reise im Hafen von Durrës, ging einige Hundert Meter weit durch staubiges Gelände. Eine geringe Gebühr für das Visum, ein kleiner Aufpreis, weil ich aus dem reichen „Europa“ kam, und ich war da. Ein Stempel zeugte später von meiner Anwesenheit in Albanien im Jahr 1992, wenige Monate nachdem die Statue des Diktators Enver Hoxha auf dem Hauptplatz zu Fall gebracht worden war und sich ihrer äußeren Massivität zum Trotz als hohl erwiesen hatte. Weitere Stempel bestätigten bald auch meine Reisen in den Iran, nach Russland, Kolumbien, nach Costa Rica, Nepal, Israel, Griechenland. Überall war ich willkommen.

1995, als Österreich der EU beitrat, hatte ich einen Pass mit so vielen Stempeln, als wäre ich eine Spionin (oder Diplomatin). Die mir durch die österreichische Staatsbürgerschaft und seit 26 Jahren gleichzeitig auch die europäische Unionsbürgerschaft (Gibt es dieses Wort? Oder bräuchten wir eins dafür?) verliehenen Zauberkräfte wirken bis heute. Weil ich ein Büchlein bei mir habe, denn besitzen darf ich es nicht, es gehört für immer dem Staat, 36 Seiten dünn, die meisten davon sind leer, aber auf der ersten steht in zwanzig Sprachen der Begriff „Europäische Union“, weil ich also dieses dunkelrot gebundene Büchlein habe, kann ich mutig sein. Weil mir noch nie in meinem Leben, nie, die Einreise verweigert wurde.

Was das bedeutet! Überall willkommen sein. Warum wollen die uns alle haben?, dachte ich als Kind, denke ich jetzt ab und zu. Oh. Nein, ganz stimmt es nicht, voriges Jahr, Ende April, musste ich an der Grenze umkehren. Als Österreicherin durfte ich damals, im Zuge der Seuchenbekämpfung, nicht von Vorarlberg nach Deutschland einreisen, um mir den Heimweg nach Wien abzukürzen. Ich war ja schon daheim. Trotzdem war ich schockiert. Meine magischen Kräfte hatten versagt. Nur falls ich etwas transportierte, auslieferte, dürfte ich durch, hatte der Grenzbeamte mich freundlich, aber bestimmt informiert; als Warentransport hätte ich die Grenze überqueren dürfen, nicht als Person, die nach Hause fuhr.