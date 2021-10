ggT, kgV und mfG

Neulich sind nach vielen, vielen Jahren zwei alte Freunde wieder aufgetaucht: Der ggT und das kgV.

Das klingt nach einer Liedzeile aus diesem „MfG“-Song von Fanta 4, aber Sie erinnern sich bestimmt auch noch: Der größte gemeinsame Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache. „Alte Freunde“ nenne ich die zwei deswegen, weil sie zu jenem (eher geringen) Teil des Mathe-Stoffs gehören, den ich als Schülerin relativ gut verstanden habe (was sich irgendwann relativ radikal geändert hat). Jedenfalls ermittelt das Kind gerade in diversen Hausübungen allerlei ggT und kgV, und ich schaue begeistert zu und quatsche, wie es Mütter gern tun, ein bisschen in die Hausübungen hinein.

Überhaupt geht man mit Kind irgendwie noch ein zweites Mal mit in die Schule, wenn auch deutlich selektiver: Von einigen Fächern bekommt man wenig mit, andere (das Englischvokabelheft) sind regelmäßig auf dem Wohnzimmertisch präsent. (Wie viele andere Kinder lernt das Kind lieber im Wohnzimmer als auf seinem eigenen Schreibtisch.) Man kann dabei auch unauffällig einige schon in den hintersten Gehirnecken verräumte Wissensbereiche auffrischen. Zum Beispiel in griechischer Mythologie, die gerade im Deutsch-Unterricht Stoff ist, bei der ich gern so tue, als könnte ich die Geschichten um Tantalos, Pandora und Pallas Athene eh noch alle aus dem Ärmel schütteln. Was das Kind natürlich durchschaut und dann gern fragt: „Was haben die dir damals eigentlich in der Schule beigebracht?“

Eh sehr viel, aber einiges geht leider verloren. Ich erinnere mich zum Beispiel kaum noch, was wir in Geo gemacht haben, nachdem wir in der ersten Klasse praktisch den ganzen Atlas abgepaust haben (was wirklich lustig war). Oder in Bio. Nachdem ich das Kind abgeprüft habe, könnte ich Ihnen jetzt problemlos eine Power-Point-Präsentation über die Beinpaare, Fühler und die Wirbellosigkeit des Flusskrebses zusammenstellen. Das heißt, wenn ich mich mit Power-Point auskennen würde. Das gab es bei uns noch nicht. Als Mitglied der Generation Overhead-Projektor beschrifte ich Ihnen dazu aber jederzeit gern eine Overhead-Folie. Mfg.

