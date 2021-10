Schön, skurril, traditionell

Drucken

Hauptbild • „Schönheit der Landschaft“ führt regelmäßig die Liste an, wenn Imas die Österreicher fragt, worauf sie besonders stolz sind (im Bild das Wettersteingebirge). • (c) Getty Images/imageBROKER RF

Eine Reise durch Österreich, dorthin, wo es seltsame Bräuche gibt, wie das Schießen in einen See oder das Ziehen eines Baumstamms. Oder Philosophen in Gestalt eines Eismeisters.

Von den vielen teils seltsamen, teils ernsten, stets schönen Bräuchen Österreichs ist der des Prebersee-Schießens einer der ungewöhnlichsten: ein Moorsee hoch oben im Salzburger Lungau, der in Europa – und trotz aller Bemühungen von Walt Disney auch in den USA – einzigartig ist. Vielleicht sogar weltweit, aber wer weiß schon genau, was sie in Asien für Seen haben.