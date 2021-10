Einsatzerprobt, auch im Ausland: Oberst Michael Mayerböck (re.) war für das Bundesheer in Afghanistan und im Tschad, Oberst Rainer Stöger u. a. am Golan, im Kosovo, in Bosnien und Italien.

Seit mehr als 60 Jahren sind Soldaten des österreichischen Bundesheers auch im Ausland im Einsatz, um in Afrika, am Balkan oder in Nahost den Frieden zu sichern oder Hilfe nach Naturkatastrophen zu leisten. Was erleben sie auf diesen Missionen? Und was reizt sie daran? Ein Gespräch.

Die Eindrücke aus Kabul sind für Michael Mayerböck noch so plastisch, als sei er eben erst aus Afghanistan zurückgekehrt. Selbst den Geruch der Stadt kurz nach dem Fall der Taliban hat er noch in der Nase. „Wir sind durch Trümmer patrouilliert, da stand kein Haus mehr, wie es sein sollte. Überall Einschläge, alles war zerstört“, schildert der Bundesheer-Soldat. „Tierkadaver lagen am Straßenrand. Es gab keine Kanalisation. In der Luft lag ein permanenter Geruch von Fäkalien, Tod und Verwesung.“