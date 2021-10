Die Faszination London ist ungebrochen

(c) imago images/Charles Bowman (Charles Bowman via www.imago-ima)

Die angehende Ärztin Laura Kmentt schätzt die Praxisnähe ihrer Ausbildung an ihrer Universität in London.

»Eine Studentenerfahrung wie hier gibt es in Österreich nicht « Laura Kmentt Studentin an der Queen Mary University London Privat

Ein Studium in Großbritannien hat auch nach dem Brexit nichts an Faszination eingebüßt. Nach offiziellen Angaben nehmen jedes Jahr rund 2000 Österreicher hierzulande eine Universitätsausbildung auf. Eine von ihnen ist die 24-jährige Laura Kmentt aus Klosterneuburg (NÖ), die im kommenden März ihr Medizinstudium an der Queen Mary University of London abschließen wird: „Als ich im September 2016 hierher kam, hatte das Land gerade erst für den EU-Austritt gestimmt. Aber davon ließ ich mich nicht aufhalten. Lange Zeit hatten wir ja auch gehofft, dass diese Entscheidung rückgängig gemacht werden könnte.“