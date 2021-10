Skispringen in Wien Flug der „Stadtadler“

Der Traum des Fliegens wird auch in Wien gelebt. Ein Skisprung-Klub schult Kinder und Junioren, feiert große Erfolge – und hofft auf eine eigene Schanze.

Skisprung-Training in Alterlaa, eine Wienerin, die die Vierschanzentournee der Kinder gewonnen hat und die Vision einer Schanze in „Hawei“, also Hadersdorf-Weidlingau: Was für viele kaum vorstellbar ist, weil es exotisch anmutet, wird von den Wiener „Stadtadlern“ seit 2005 mit Herz und Seele vorgesprungen. Es gibt tatsächlich Skispringer aus Wien, und der vom ehemaligen Skispringer Christian Moser „auf Anraten Toni Innauers“ aus der Taufe gehobene Verein begeistert immer mehr Kinder und Jugendliche. Der Reiz des Absprungs, Tempo und die Lust am Fliegen faszinieren auch Großstädter.