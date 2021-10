(c) imago images/YAY Images (via www.imago-images.de)

Stefan Pfalzer (26) aus Langenlois in Niederösterreich studiert nach Stationen in Paris und London in New York.

»Das ist ein schönes Gefühl, dass man an diesem Kosmos teilhaben kann. « Stefan Pfalzer Student an der Columbia University in New York Privat

„Ich bin schon länger im Ausland“, sagt Stefan Pfalzer. Seine derzeitige Station: New York. Der 26 Jahre alte Niederösterreicher studiert seit August an der Columbia University. Er hat eines der begehrten Fulbright-Stipendien für den Master-Lehrgang Public Administration erhalten. Derzeit lernt er für die Midterm-Prüfungen.