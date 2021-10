So sind wir nicht! Aber wie sind wir dann?

Drucken

Hauptbild • 18 Monate Pandemie- Ausnahmezustand haben das gängige Bild von Österreich verändert. • Getty Images/Westend61

Über ein Land, das aus ebenso vielen Teilen wie Widersprüchen besteht und dennoch irgendwie ein Ganzes ergeben soll. Politisch-pandemische Österreich-Eindrücke, gewonnen beim Auf- und Abfahren entlang der West(auto)bahn.

Vielleicht ist das Wetter schuld. Denn es macht schon einen Riesenunterschied, wie man die Welt anschaut, wenn man sie häufig nur durch Dauerregen gefiltert sieht. Wie etwa in der Stadt Salzburg und rundherum. Oder verschwommen durch Nebelschleier, die die Grenze zu den Wolken aufheben. Wie ab Linz über Lindach bis hin zum Seengebiet. Oder durch von strahlender Sonne durchzogene Föhnschlieren an den häufigen Kaisertagen im Inntal zwischen Wörgl und Imst. Oder in sehr freundlichem Ambiente (zwei Drittel) und sehr tristem Ambiente (ein Drittel) über Winter. Wie innerhalb und außerhalb des Wiener Gürtels.