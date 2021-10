Konzerte im Kurort, Kunst hinterm Berg

Tolle Kulturinitiativen gibt es auch abseits der großen Städte: eine kleine Trüffelsuche.

Die geografische Provinz muss keine kulturelle sein – auch wenn dieser Schluss für manche Hauptstädter naheliegen mag. Dabei wird auch abseits der üblichen Kunstballungsräume – und selbst in entlegensten Ecken – Hochwertiges geboten. Zu verdanken ist das engagierten Leuten, die den strukturellen Herausforderungen, die ein Kulturbetrieb in der Provinz mit sich bringt, trotzen, die international gefeierte Musiker in ein obersteirisches Dorf holen oder Kunstkino im Grenzgebiet zeigen. „Die Presse am Sonntag“ hat sich auf eine kleine Rundschau begeben.