Konzerte im Kurort, Kunst hinterm Berg

Tolle Kulturinitiativen gibt es auch abseits der großen Städte: eine kleine Trüffelsuche.

Die geografische Provinz muss keine kulturelle sein – auch wenn dieser Schluss für manche Hauptstädter naheliegen mag. Dabei wird auch abseits der üblichen Kunstballungsräume – und selbst in entlegensten Ecken – Hochwertiges geboten. Zu verdanken ist das engagierten Leuten, die den strukturellen Herausforderungen, die ein Kulturbetrieb in der Provinz mit sich bringt, trotzen, die international gefeierte Musiker in ein obersteirisches Dorf holen oder Kunstkino im Grenzgebiet zeigen. „Die Presse am Sonntag“ hat sich auf eine kleine Rundschau begeben.

1. Kulturverein Ebensee

Ende der Siebzigerjahre haben sich Jugendliche zusammengetan, um ehrenamtlich Kulturarbeit an diesem idyllischen Flecken am Traunsee zu machen, der mit dem KZ Ebensee eine finstere Vergangenheit hat. Es gastierten hier schon internationale Größen wie The Go-Betweens, Mick Harvey und Giant Sand. Die nächsten Highlights sind – parallel zum Kinobetrieb – Fuzzman, Culk und Attwenger.

www.kino-ebensee.at

2. Stadtturmgalerie Gmünd

Albrecht Dürer, William Turner, Picasso oder Matisse – wer rechnet schon mit diesen Namen, fährt er ins kärntnerische Gmünd ein? Doch die Stadt hat sich die Latte hoch gelegt, nennt sie sich doch selbst eine „Künstlerstadt“. Die Stadtturmgalerie ist daher auf hochkarätige (Grafik-)Ausstellungen spezialisiert – die Kür, Alte oder Ältere Meister außerhalb der Hauptstadt-Institutionen zu zeigen.

www.kuenstlerstadt-gmuend.at

3. Kunsthaus Muerz

Wiener Vorurteilen zum Trotz: Hinter dem Semmering geht es erst richtig los. In einer säkularisierten Kirche mit einem spektakulären modernen Zubau aus Glas und Stahl findet in Mürzzuschlag so ziemlich alles statt, was Kultur ausmacht: Ausstellungen zu Kunst und Architektur, Lesungen und Konzerte, vor allem im Rahmen des Brücken-Festivals für Neue Musik. Entsprechend weit reicht der Einzugsbereich des Publikums: bis nach Graz und Wien. www.kunsthausmuerz.at

4. Jazzatelier Ulrichsberg

Von fünf jungen Männern 1973 gegründet, sorgte das Jazzatelier mit ausgesucht widerständigen Veranstaltungen im oberösterreichischen Grenzland für Aufsehen. Seit 1986 wird hier das famose Ulrichsberger Kaleidophon abgehalten, das bei der Free-Jazz-Orthodoxie hohen Status genießt. Ganz selten durften Lyriker wie der Sopransaxofonist Steve Lacy auftreten. Das große Rauschen ist hier beliebter als die schlichte Melodie.

www.jazzatelier.at

5. DJ, Kaffee & Kuchen

Seit 1999 plagt sich der hedonistische Verein DKK tapfer mit der Förderung multimedialer Jugendkultur. Er bietet Talenten aus den Bereichen zeitgenössischer Musik und Visual Arts eine Plattform an wechselnden Locations wie dem Kulturlabor Stromboli (Hall, Tirol) und dem Dachsbau (Innsbruck). Zuweilen werden auch verdiente Kräfte wie DJ WAZ Experience geladen.

Facebook: @djkaffeeundkuchen

6. Galerie Petra Seiser

Galeristinnen (interessanterweise vor allem Frauen) leisten fern der Hauptstädte in ganz Österreich wertvolle Kulturarbeit. Stellvertretend hier der jüngste Neuzugang: Petra Seiser (ehem. bei Galerie Curtze) konnte sich in kürzester Zeit in Schörfling etablieren. Neben Kalibern wie Arnulf Rainer, Rudolf Polanszky oder Brigitte Kowanz holt sie auch Jüngere an den Attersee – von Sophia Süßmilch bis Zenita Komad.

www.galeriepetraseiser.at

7. Theater in Dornbirn

Das Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung hat mit obskuren Stücken wie „Das Knurren der Milchstraße“ von Bonn Park oder „Der Herzerlfresser“ von Ferdinand Schmalz für Furore gesorgt. Auch Evergreens wie „Endspiel“ wurden von Caroline Stark und Stephan Kasimir schon hübsch gegen den Strich inszeniert. (sam)

www.unpop.at

8. Filmclub Drosendorf

Im tiefsten Waldviertel, zwischen roten Stofftapeten im Festsaal des Gasthofs Zum Goldenen Lamm, wird unter der Leitung von Willi Erasmus monatlich die Kinokultur gepflegt: Erst ein Film, dann ein Süppchen, das lockt Locals und Ferienhausbesitzer. Für einen Extra-Nostalgiefaktor sorgen die alten Projektoren von 1936, die hin und wieder noch angeworfen werden.

Facebook: @filmclubdrosendorf

9. Theater Oberzeiring

Seit Franz Morak den dortigen Shakespeare lobte, ist das „Theo“ zwar weltberühmt. Man sollte trotzdem auch hingehen, die 1991 von Peter Faßhuber gegründete freie Truppe ist eine Art regionales Kulturwunder und kümmert sich mit hervorragenden Kinderstücken auch um den Nachwuchs.

10. Sublime Aflenz

Es sind schon erstaunliche Gäste, die im steirischen Luftkurort Aflenz – am Fuße des Hochschwabs – immer wieder für gepflegten Lärm sorgen: Im kleinen Konzertlokal Sublime spielten neben heimischen Pop- und Rockgrößen auch internationale wie Adam Green, und Nada Surf ließen sich einst von der ausgelassenen Stimmung dazu hinreißen, eine Lokalrunde auszugeben.

www.sublime.at

11. Musik+ in Hall, Tirol

Seit 50 Jahren lockt die Galerie St. Barbara mit einem außergewöhnlichen Konzertprogramm: Ob Jordi Savall oder René Jacobs, Stockhausen, Ligeti oder Nancarrow, hier waren Größen der Alten wie der Neuen Musik zu Gast, bevor sie Legenden wurden – und kamen dann mit Freude wieder.

www.musikplus.at

12. Kunstverein Eisenstadt

Mit einer Szene für zeitgenössische Kunst ist die burgenländische Hauptstadt wirklich nicht gesegnet, seit 2018 gibt es ansatzweise eine rund um den Kunstverein, künstlerisch geleitet von Barbara Horvath. Nächste Ausstellung: im Dezember u. a. mit Gelitin. (alm)

www.kunstvereineisenstadt.at

13. Cselley-Mühle Oslip

Die einst zum Minoritenkloster Eisenstadt gehörende Mühle wurde in den Siebzigern vom Keramiker Robert Schneider und vom Maler Sepp Laubner zum Kulturzentrum gemacht. Auftritte von Hot Chocolate bis Eric Burdon (samt Beinbruch) sind Legende. Ab Sommer 2022 programmiert Jürgen Drimal von Radio Superfly.

www.cselley-muehle.at

14. Liaunig-Museum

Einmal muss man ihn gesehen haben: Der spannendste Museumsbau Österreichs steht seit 2008 in Neuhaus/Südkärnten, von den Querkraft-Architekten wie ein Pfeil über den Hügel an der Drau geschossen. Aber auch der Inhalt ist erstaunlich, die Privatsammlung Herbert Liaunigs reicht von Zeitgenössischem bis zu Gold aus Afrika.

Bis 31. 10, Mi. bis So. 10−18 h.