„Presse“-Stipendium für zwei Postgraduate-Studentinnen

Informations- und Medienrecht. Freiplatz ging je zur Hälfte an gleich gut qualifizierte Bewerberinnen.

Wien. Das heurige „Presse“-Stipendium für das Postgraduate-Studium „Informations- und Medienrecht“ an der Universität Wien geht ausnahmsweise an zwei Juristinnen: Die Wienerin Katharina Mayrhofer (28) und die Tirolerin Mariella Rieder (27) hatten sich unter allen Bewerbungen als gleichermaßen bestqualifiziert erwiesen, sodass sich die Fachjury entschloss, eine Teilung des Stipendiums (Gesamtwert 11.200 Euro) vorzuschlagen.



„Umso besser, wenn zwei Personen zum Zug kommen und eine finanzielle Unterstützung erhalten“, sagt Rieder, die wie Mayrhofer gern einwilligte. Rieder hat in Innsbruck Wirtschaftsrecht und Jus studiert und arbeitet derzeit im Wiener Büro einer internationalen Anwaltskanzlei. Sie hofft, zusätzliche Expertise im IT- und Medienrecht beruflich gut nutzen zu können. Das Gleiche gilt für Mayrhofer, die nach dem Jusstudium in Wien einen Diplomlehrgang in der Diplomatischen Akademie absolviert hat. Sie arbeitet in der Datenschutzbehörde, die wegen des grenzüberschreitenden Charakters vieler der zu behandelnden Sachverhalte internationaler ist, als man auf den ersten Blick meinen könnte.

Arbeitsreiche Wochenenden

Das Studium unter Leitung von Nikolaus Forgó, Vorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht, ist berufsbegleitend organisiert und dauert zwei Semester. Die ersten drei Wochen ohne arbeitsfreie Wochenenden haben Mayrhofer und Rieder bereits hinter sich.