Lehmayer wird erste Präsidentin des OLG Wien

Ablöse für scheidenden Präsidenten Gerhard Jelinek.

Wien. Ab 1. November steht erstmals eine Frau an der Spitze des Oberlandesgerichts Wien. An diesem Tag tritt Katharina Lehmayer (58), die bisherige (und erste) Präsidentin des OLG Linz, ihr Amt an.

Lehmayer folgt Gerhard Jelinek nach, der zwei Tage nach seinem 65. Geburtstag und nach knapp sieben Jahren an der Spitze des größten OLG Österreichs in den Ruhestand tritt. Die Linzerin, Schwester des früheren Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Leitl, hatte in Wien studiert und neun Jahre am Bezirksgericht Döbling gearbeitet, ehe sie ans Landesgericht Linz wechselte und weiter auf der Karriereleiter aufstieg. Auch Lehmayers Nachfolger am OLG Linz steht bereits fest: Der bisherige Präsident des Landesgerichts Steyr, Erich Dietachmair (62), wechselt nach Linz und übernimmt die Stelle. [ BMJ/Weihbold ]