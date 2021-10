Union Pacific: Die profitable US-Privatbahn

CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Eisenbahnen verdienen in den USA mit dem Frachtgeschäft gutes Geld — das weiß auch Warren Buffett. Union Pacific lockt mit einer verlässlichen Dividende und einem soliden Geschäftsmodell.

New York. Einen guten Teil seines umfangreichen jährlichen Briefs an Aktionäre weltweit widmete Warren Buffett heuer dem US-amerikanischen Bahngeschäft. „Die Geschichte der Eisenbahn in Amerika ist faszinierend“, schrieb der 91-jährige Chef der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway im Mai. Die vergangenen 150 Jahre seien von „fieberhaftem Bauwahn, Betrügerei, Bankrott und Reorganisation“ geprägt gewesen. Mittlerweile aber, so Buffett, sei die Branche in den USA entwickelt und – vor allem – sehr profitabel.