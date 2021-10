"Menschen wollen umsteigen": 70.000 Klimatickets verkauft

Ab dem 26. Oktober können alle Besitzer eines Klimatickets in allen Öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Österreich unterwegs sein. Die Umweltministerin ist erfreut.

Der diesjährige Nationalfeiertag ist auch Startschuss für das Klimaticket: Ab dann können alle Besitzer damit in allen Öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Österreich unterwegs sein. Seit dem Start des Vorverkaufs am 1. Oktober haben bereits 70.000 Menschen den Early-Bird-Preis von 949 bzw. 699 Euro genutzt. Noch bis 31. Oktober gibt es das Ticket unter www.klimaticket.at und an allen Schaltern der ÖBB, WESTbahn und den teilnehmenden Verkehrsverbünden zum Einführungspreis.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne): "Morgen startet das Klimaticket in Österreich. Und die Vorverkaufszahlen bestätigen: Die Menschen wollen umsteigen und klimafreundlich unterwegs sein." Klimaschutz gelinge nur gemeinsam. "Und mit dem KlimaTicket zeigen wir vor, wie es geht."

29 Prozent Jugend, 16 Prozent auf Senioren

Rund die Hälfte (37.100 oder 53 Prozent) sind klassische Klimatickets. 29 Prozent entfallen auf Jugend (20.300), 16 Prozent auf Senior (11.200) und zwei Prozent auf das KlimaTicket Spezial (1400). "Mit einem Ticket für alle Öffis in ganz Österreich können wir einfach einsteigen und losfahren. Ich hab mein Ticket schon gekauft - und für alle die eins wollen, gibt es das Klimaticket noch bis zum 31. Oktober zum EarlyBird-Rabatt", betonte die Ressortchefin.

Mit dem Rabatt kostet das reguläre Klimaticket 949 statt 1095 Euro. In der ermäßigten Form - für Senioren, alle unter 26 sowie Menschen mit Behinderung - gibt es das Ticket um 699 statt 821 Euro.

