Peking sagt Marathon kurzfristig ab

China meldet 39 neue Infektionen mit den Coronavirus. In rund 100 Tagen sollen in Peking die Olympischen Winterspiele stattfinden.

Der am Sonntag geplante Peking-Marathon mit 30.000 erwarteten Teilnehmern ist kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Zuvor war wegen der Null-Toleranz-Politik Chinas in der Corona-Pandemie bereits der Marathon in der Millionenstadt Wuhan, in der das Virus Ende 2019 erstmals nachgewiesen wurde, abgesagt worden. Am Montag meldete China 39 neue Corona-Fälle. In Peking sollen in rund 100 Tagen die Olympischen Winterspiele stattfinden.

(APA/sdp)