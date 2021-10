Die Heeres-Leistungsschau sowie die Reden von Kanzler, Vizekanzler und Bundespräsident dürfen am Nationalfeiertag nicht fehlen. Manches geschieht vor Ort, vieles online. Mit Livestream.

Der 26. Oktober markiert Österreichs Nationalfeiertag – und einen Grund, um zu feiern. Aufgrund der noch herrschenden Pandemie finden die für heute vorgesehenen Feierlichkeiten allerdings vielfach online statt – von der Leistungsschau des Bundesheers bis zur Führung durch das Parlament. Und doch: Einige Premieren sind geplant, darunter die Möglichkeit, sich im Marmorsaal der Hofburg eine Impfung gegen das Coronavirus verabreichen zu lassen.



Live mitverfolgen können Sie das Programm ab 11 Uhr hier:

Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Der Reihe nach: Die Angelobung von rund 100 Rekruten auf dem Wiener Heldenplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen findet statt, die Leistungsschau samt Eurofighter-Überflug und der Landung von vier Fallschirmspringern am Heldenplatz ist hingegen nur digital zu sehen – die Bürger sind aufgerufen, es sich daheim vor den Bildschirmen gemütlich zu machen, um keine Infektionen zu riskieren.

Ebenfalls am Vormittag hält die türkis-grüne Regierung im Kanzleramt zum traditionellen Sonderministerrat zusammen. Danach richten Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erstmals in dieser Konstellation Worte an die Bevölkerung. Es folgt die traditionelle Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor – von Van der Bellen wie auch den Mitgliedern der Koalition.

Offene Türen gibt es in der Hofburg heute dennoch: In den Räumlichkeiten wird zwischen 12 und 18 Uhr eine Impfstraße errichtet. Wer sich den ersten, zweiten oder dritten Stich geben lässt, darf im Anschluss die Präsidentschaftskanzlei besichtigen. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, ist aufgerufen, sich vorab online oder telefonisch anzumelden; ein Kontingent für Kurzentschlossene ist aber vorhanden.

Vor dem Innenministerium wird über den Beruf des Polizisten sowie über Spezialeinheiten wie die Cobra und die Alpinpolizei, sowie das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement informiert. Das Österreichische Rote Kreuz, der Bundesfeuerwehrverband, die Wasserrettung, der See- und Stromdienst der Polizei, die Initiative „Gemeinsam.Sicher“ und die Bergrettung sowie das Kuratorium „Sicheres Österreich“ werden ebenfalls vertreten sein. Das Außenministerium stellt heute das Krisenmanagement und konsularische Hilfeleistungen im Ausland in den Fokus.

Unverändert laden die Nationalbibliothek und ihre Museen zum „Tag der offenen Tür“ bei freiem Eintritt.

Digitale Rundgänge sind indes im Parlament möglich, das über den Umbau des historischen Gebäudes informiert. Auch der Verfassungsgerichtshof bietet online ein Sonderprogramm.

Beendet werden die offiziellen Feierlichkeiten am Abend, wenn Bundespräsident Van der Bellen um 19.45 Uhr seine traditionelle TV-Ansprache hält.

