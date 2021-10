Microsoft meldet neue Welle von russischen Hackerangriffen

Attackiert worden seien zuletzt vor allem Anbieter und Dienstleister im Bereich Cloud-Computing.

Microsoft meldet eine neue Welle von Hackerangriffen aus Russland. Die dort ansässige Gruppe Nobelium habe in den USA die Computersysteme von Hunderten Unternehmen und Organisationen ins Visier genommen, teilte der weltgrößte Softwarehersteller mit. Attackiert worden seien zuletzt vor allem Anbieter und Dienstleister im Bereich Cloud-Computing. Die Angriffe auf diese Branche seien Teil einer größeren Kampagne, erklärte Microsoft in einem auf Sonntag datierten Blogeintrag. Das Unternehmen habe von Anfang Juli bis zum 19. Oktober über 600 Kunden darüber informiert, dass sie Ziel eines Hackerangriffs geworden seien.

Auf die von Microsoft erwähnte Hackergruppe Nobelium wurde zuletzt bereits eine großangelegte Attacke zurückgeführt, die dem US-Softwarehersteller SolarWinds galt. Vor allem in den USA kämpfen Staat und Wirtschaft seit einiger Zeit gegen eine Vielzahl von Angriffen mit Erpressungssoftware (Ransomware). Dabei werden die Daten der angegriffenen Systeme verschlüsselt. Für eine Wiederfreigabe verlangen die Hacker oft Zahlungen in Kryptowährung. Das FBI macht REvil, eine andere Hackergruppe mit mutmaßlichem Sitz in Russland, für eine Attacke auf den weltgrößten Fleischkonzern JBS verantwortlich. Dabei wurden elf Millionen Dollar erpresst.

(Reuters)