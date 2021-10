Rauchschwaden sind über dem betroffenen Waldgebiet in Niederösterreich zu sehen.

Der Waldbrand im niederösterreichischen Hirschwang an der Rax ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Rund 115 Hektar Wald sind mittlerweile vernichtet.

Der Waldbrand im niederösterreichischen Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) ist weiterhin nicht unter Kontrolle. In der Nacht auf Dienstag breitete sich das Feuer weiter aus, wie der „ORF Niederösterreich“ berichtet. Demnach sollen mittlerweile rund 115 Hektar Wald vernichtet worden sein, rund 300 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Es handele sich um einen herausfordernden, „massiven Waldbrand“, wird Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber zitiert. Denn: Brandbekämpfungsmaßnahmen vom Boden aus sind aufgrund der Steilhänge in dem Gebiet nicht möglich. „Oben können wir es nur brennen lassen“, sagte Huber.

Im Einsatz befinden sich vier Fluggeräte des Innenministeriums und vier des Bundesheeres, darunter auch ein Blackhawk-Hubschrauber. Letzterer kann nach ORF-Angaben 3000 Liter Wasser transportieren, die übrigen jeweils nur 450 Liter.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sprach gegen Mittag von „einem der größten Waldbrände, die es jemals in Österreich gab“. Das Feuer war am Montag am Mittagstein, gegenüber der Rax-Seilbahn, ausgebrochen.

„Der Luftraum ist voll und wir tun alles, um von oben zu löschen“, sagte Fahrafellner dem ORF. „Wir können teilweise mit den Forstkräften aus Wien Schneisen schlagen, um ein Überspringen zu vermeiden.“ Für Gebäude bestehe derzeit aufgrund der Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr keine Gefahr.

