Hälfte der Polen plädiert für Absetzung aller Bischöfe

Mehreren aktiven wie ehemaligen Bischöfen in Polen wird Vertuschung von Missbrauch vorgeworfen.

Angesichts von Missbrauchsskandalen in der römisch-katholischen Kirche haben sich in einer Umfrage 50 Prozent der Polen für die Absetzung aller Bischöfe des Landes durch Papst Franziskus ausgesprochen. Laut der am Montag veröffentlichten Erhebung für die privaten Fernsehsender TVN und TVN24 sind laut Kathpress 30 Prozent dagegen und befürworten stattdessen, dass die Bischöfe die Missbrauchsfälle eigenständig aufklären. Die übrigen 20 Prozent äußerten dazu keine Meinung.

Dass die Kirche Versäumnisse im Umgang mit den sexuellen Übergriffen richtig aufgeklärt habe, verneinten 79 Prozent; 12 Prozent bejahten dies. Das Institut Kantar befragte telefonisch landesweit 1000 Erwachsene.

Vorwurf der Vertuschung von Missbrauch

Der Hintergrund: Mehreren aktiven wie ehemaligen Bischöfen in Polen wird Vertuschung von Missbrauch vorgeworfen. Der Vatikan verhängte in diesem Jahr bereits gegen etwa zehn polnische Bischöfe Disziplinarstrafen wegen Vernachlässigung ihrer Pflichten bei Missbrauchsvorwürfen gegen Priester. Sie mussten einen "angemessenen" Geldbetrag an eine Kirchenstiftung zahlen, die Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen unterstützt. Zudem dürfen die meisten bestraften Bischöfe entweder in ihren ehemaligen Diözesen oder überhaupt an keinen öffentlichen Gottesdiensten mehr teilnehmen.

Schon im Februar hatten sich in einer Umfrage des Instituts United Surveys fast 59 Prozent der Polen für einen Rücktritt aller katholischen Bischöfe im Land ausgesprochen. Knapp 34 Prozent waren dagegen.

(APA/dpa)