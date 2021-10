Neues Lokal: Sorge um den Franziskanerplatz

Wegen einer geplanten Pizzeria fürchten Anrainer um das Flair des Franziskanerplatzes. Und um das Gasthaus Pöschl.

Die großen Fensterscheiben sind verklebt, nebenan sind die dunkelgrünen Rollladen heruntergelassen. Im Inneren der beiden Geschäftslokale an der Ecke Franziskanerplatz/Weihburggasse aber, man hört es im Vorbeigehen, wird kräftig umgebaut.



Genau das verunsichert viele Anrainer hier am Franziskanerplatz im Ersten – seit bekannt geworden ist, dass ein italienischer Unternehmer beide Geschäftslokale gemietet, die Wände durchgebrochen hat und hier gerüchteweise eine Pizzeria eröffnen will.



Mehr (etwa, wer besagter Unternehmer ist) weiß man noch nicht. Aber viele Anrainer fürchten nun, dass eine große Pizzeria – mit einem entsprechend großen Gastgarten auf dem historischen Platz – die Atmosphäre am Platz zerstören könnte: „Wir möchten, dass das ganz besondere Flair des Platzes erhalten bleibt“, sagt Veronika Aichinger, Sprecherin der Geschäftsleute der Weihburggasse, die selbst seit Jahrzehnten am Platz wohnt und hier die Buchhandlung „Aichinger, Bernhard und Comp.“ betreibt. Der Franziskanerplatz sei „ein schöner Platz, einmalig mit dem geschlossenen Ensemble. Wir möchten, dass die Struktur dieses Ensembles erhalten bleibt und nicht durch überbordende Gastronomie zerstört wird.“