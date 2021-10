Metodo Draghi: Italiens Coronapolitik wirkt

Italiens Premier, Mario Draghi, ist dabei, das Land aus der Pandemie zu führen. Wie ihm das gelingt und welche Probleme es gibt.

Endlich konnten die Italiener wieder ein bisschen stolz sein, als vergangene Woche ausländische Medien mit einer gewissen Bewunderung auf Italien blickten, wo bis heute 132.000 Covidtote zu beklagen sind. So schrieb etwa die „New York Times“, Italien nehme „die mutigste Position in Europa“ ein.



Gemeint waren die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen, mit denen am 15. Oktober der Green Pass (in Österreich auch Grüner Pass genannt) verpflichtend auch am Arbeitsplatz eingeführt wurde. Wer im öffentlichen oder privaten Sektor einer Arbeit nachgeht, benötigt einen Grünen Pass. Dem musste sich selbst eine No-Vax-Senatorin der Fünf-Sterne-Bewegung beugen, die aus dem Parlament hinauskomplimentiert wurde. Mit dem Green Pass muss belegt werden, dass man geimpft oder von Covid-19 genesen ist. Alternativ müssen sich Impfverweigerer alle 48 Stunden auf das Coronavirus testen lassen. Die Sanktionen gehen bis zur Aussetzung des Gehalts.