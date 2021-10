Biden verspricht Asean-Staaten nach Trump-Zeit wieder mehr Austausch

Die Beziehung zwischen den USA und den Staaten des Asean-Bündnisses sei von besonderer Bedeutung. Zum Gipfel-Auftakt in Brunei kritisierten die Asean-Staaten die Junta in Myanmar scharf.

US-Präsident Joe Biden hat dem Verband südostasiatischer Staaten Asean nach der Amtszeit seines Vorgängers Donald Trump wieder eine engere Kooperation versprochen. Die Beziehung zwischen den USA und den Asean-Staaten sei von besonderer Bedeutung, sagte Biden am Dienstag bei einer Videoschaltung mit den Mitgliedsländern des Bündnisses. "Sie können damit rechnen, dass ich persönlich auftauche und mich bei Ihnen melde", so der US-Präsident.

Trump hatte drei Jahre in Folge nicht an dem Gipfel teilgenommen. Während der Amtszeit des Republikaners verloren die USA an politischem Gewicht in der Asien-Pazifik-Region. Der Demokrat Biden dagegen legt in seiner Außenpolitik ein besonderes Augenmerk auf die Region, um dem wachsenden Machtstreben Chinas dort etwas entgegenzusetzen. Biden kündigte unter anderem neue Initiativen und Projekte zwischen den USA und den Asean-Staaten im Gesamtumfang von mehr als 100 Millionen US-Dollar (86,19 Mio. Euro) an, unter anderem zu Gesundheitspolitik, Klimaschutz und Bildung.

Kritik an Myanmar

Zum Gipfel-Auftakt in Brunei kritisierten die Asean-Staaten die Junta in Myanmar scharf. Die Militärmachthaber seien dafür verantwortlich, dass das Treffen ohne einen Vertreter des Landes stattfinde, erklärten mehrere Asean-Vertreter. Es sei nicht so, dass der Staatenbund Myanmar von dem Gipfel ausgeschlossen habe, sondern Myanmar habe sein Recht zur Teilnahme aufgegeben, so der kambodschanische Ministerpräsident Hun Sen, der nächstes Jahr den Asean-Vorsitz übernimmt. Bruneis Sultan Hassanal Bolkiah betonte als Gastgeber und derzeitiger Asean-Vorsitzender allerdings, man müsse Myanmar im Einklang mit dem Asean-Grundsatz der Nichteinmischung Raum für die Rückkehr zur Normalität geben.

Die Asean-Staaten hatten Junta-Chef Min Aung Hlaing von dem Gipfel-Treffen ausgeschlossen und dies mit dem gewaltsamen Vorgehen des Militärs gegen die Opposition und die entmachtete De-Facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi begründet. Sie werfen Myanmar mangelnde Fortschritte bei der Umsetzung des im April vereinbarten Fünf-Punkte-Plans für eine friedliche Lösung nach dem Putsch am 1. Februar vor. Stattdessen sollte ein nicht-politische Vertreter aus Myanmar teilnehmen.

Dies aber lehnte die Junta ab. Sie wirft der Schattenregierung der Putschgegner sowie bewaffneten ethnischen Gruppen vor, den von den Asean-Staaten angestoßenen Friedensprozess zu sabotieren. Die Asean-Entscheidung für einen Ausschluss des Junta-Chefs war ein ungewöhnlicher Schritt, da der Staatenbund großen Wert auf seinen Grundsatz des Konsenses und der Nichteinmischung legt.

(APA/dpa/Reuters)