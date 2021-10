Klangkunst in der Kirche

Das Elektro-Duo Schtum präsentiert am kommenden Freitag sein neues Album „Sequencing Detachments“ in der Wotrubakirche.

Wien. Mitsummen kann man die Lieder von Schtum nicht – der Sound scheint vielmehr direkt in die Knochen zu fahren. 2017 gründeten Manu Mayr und Robert Pockfuß das Duo, das sich auf abstrakte Klangkunst mit Elektro-Elementen spezialisiert hat. Mit den Instrumenten Gitarre und Bass kreieren sie eine Art Elektro-Klangkunst, bei der sie jeden Ton auskosten und gleichzeitig mit elektronischen Mitteln verfremden. Die Sounds werden mit durch Effektpedale geschleusten Signalen von Gitarre, Bass und Bass-Drum erzeugt.



„Als Vorbild nehmen wir Elemente aus der elektronischen Tanzmusik. Wir wollen aber keinen Rave veranstalten, sondern wir machen quasi Nahaufnahmen der Musik“, sagt Gitarrist Pockfuß. „Das ist ein intensiver, wuchtiger und bassiger Sound, der sehr körperlich und abstrakt ist.“ Wichtig dabei: Die Musik von Schtum sollte man über Kopfhörer oder eine gute Anlage anhören – oder am besten in der Klangkulisse einer Kirche.

Denn am Freitag, 29. Oktober, erscheint das neue Album „Sequencing Detachments“ (Ventil Records). Am selben Abend präsentieren es die Musiker in der Wotrubakirche, ein Bauwerk aus asymmetrischen Betonblöcken im 23. Bezirk in Wien.



Karten kann man an der Abendkasse oder online (https://ventil-records.bandcamp.com) kaufen. Wer sich schon vorab einen Eindruck von Schtum machen will, sollte sich das eindrucksvolle Video zu „Immerse“ anschauen, das auf dem YouTube-Kanal Schtum Music zu sehen ist. Darin ist RSO-Chefdirigentin Marin Alsop zu sehen, die im Video die Musik des Duos zu dirigieren scheint. Schtum veröffentlichte außerdem erst kürzlich ein neues Video zum Stück „Notion“ vom neuen Album, in dem sich aus einem Samenkorn ein Pflänzchen entwickelt. Es ist ebenfalls auf dem YouTube-Kanal zu finden.