"Dune" bekommt die ersehnte Fortsetzung

Timothée Chalamet und Rebecca Ferguson in "Dune"

Denis Villeneuves Version der Geschichte über den Wüstenplaneten Arrakis und den jungen Paul Atreides ist ein Erfolg. "Dune: Part 2" soll 2023 in die Kinos kommen.

Den neuen „Dune"-Film ereilt nicht das Schicksal von David Lynchs Version von 1984: Im Gegensatz zu diesem ist der Blockbuster von Regisseur Denis Villeneuve ein Erfolg an den Kinokassen und wird darum eine Fortsetzung erhalten. "Wir freuen uns, die Reise fortzusetzen", teilte das Studio Legendary Entertainment am Dienstag auf Twitter mit. "Dune: Part 2" soll im Oktober 2023 in die Kinos kommen.

Der erste, visuell höchst eindrucksvolle Teil war vorige Woche in den US-Kinos gestartet und hatte dort am Wochenende respektable 41 Millionen Dollar eingespielt. Zeitgleich war das Sci-Fi-Spektakel auch beim Streamingdienst HBO Max des Medienkonzerns Warner Media erschienen.

Frank Herberts Romanvorlage "Der Wüstenplanet" von 1965 wurde mit einem Riesenbudget und einer Starbesetzung um Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson und Zendaya verfilmt. Im Mittelpunkt steht der Wüstenplanet Arrakis mit der wertvollen Substanz Spice, um die gute und böse Mächte kämpfen. Chalamet spielt den Herrschersohn Paul Atreides, der für viele Einwohner des Planeten für den Auserwählten gehalten wird.

Es sei für ihn ein "Traum" gewesen, diese Geschichte zu verfilmen. "Das ist nur der Anfang", teilte Regisseur Villeneuve am Dienstag mit Blick auf die angekündigte Fortsetzung mit. Auch Hauptdarsteller Chalamet und der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer verlinkten den Studio-Tweet über "Dune: Part 2" auf ihren Twitter-Konten. "Gott sei Dank habe ich noch etwas Musik übrig", witzelte Zimmer. Der Oscar-Preisträger hatte den ersten Teil des Films mit bedrohlich klingender Musik unterlegt.

(APA/dpa)