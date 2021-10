Hohe Spritpreise lösen gewaltsame Proteste aus

Im südamerikanischen Ecuador gibt es Unruhen. Der Spritpreis hat sich dort binnen eines Jahres fast verdoppelt.

Bei Protesten in Ecuador gegen die stark gestiegenen Spritpreise ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Protestierende schleuderten am Dienstag nahe des Präsidialamts in der Hauptstadt Quito Steine, die Polizei setzte Tränengas ein. Mit Tränengas gingen die Sicherheitskräfte auch gegen Demonstranten vor, die Straßen am Stadtrand von Quito blockierten.

Protestierende errichteten Straßenbarrikaden aus Steinen und brennenden Reifen auch in anderen Landesteilen. Mindestens 37 Menschen wurden nach Angaben der Behörden festgenommen und fünf Polizisten verletzt. Ein Demonstrant wurde von einer Tränengasgranate an der Stirn getroffen. In Quito nahmen nach Angaben von Polizeichef César Zapata etwa 1.500 Menschen an den Protesten teil.

Indigene als Protesttreiber

Zu den Protesten mit tausenden Teilnehmern hatten Organisationen

der indigenen Bevölkerungsgruppen des südamerikanischen Landes

aufgerufen. Der Zorn der Demonstranten richtete sich gegen den

konservativen Präsidenten Guillermo Lasso, der seit fünf Monaten im

Amt ist. Ecuador befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise,

die durch die Corona-Pandemie verschlimmert wurde. Eine der für

viele Einwohner spürbarsten Folgen ist der drastische Anstieg der

Treibstoffpreise.

Lasso hatte erst vor wenigen Tagen eine erneute Anhebung der

Spritpreise verfügt. So stieg etwa der Preis für eine Gallone (3,8

Liter) Diesel damit auf 1,90 US-Dollar (1,64 Euro), vor etwas mehr

als einem Jahr hatte er noch bei rund 1,00 US-Dollar gelegen.

Ecuador ist ein Ölexporteur, aber zur Versorgung der eigenen

Bevölkerung auf Treibstoffimporte angewiesen.