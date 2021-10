Jahreshöchstwert: Über 4200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

(c) Reuters

Binnen 24 Stunden wurden zehn Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus sowie 4261 Neuinfektionen registriert - die meisten in Oberösterreich.

Am Mittwoch wurden in Österreich 4261 Neuinfektionen und zehn Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus registriert. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit täglich 3584 neue Fälle. Die 4000-Marke ist zuletzt vor rund elf Monaten überschritten worden. Am 29. November 2020 waren es österreichweit 4047 Neuinfektionen gewesen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Mittwoch auf 280,9 Fälle auf 100.000 Einwohner, 247,9 waren es am 26. Oktober gewesen. Nunmehr gab es am Mittwoch österreichweit 35.070 bestätigte aktive Fälle - das sind mehr als Bregenz Einwohner hat.

Die Neuinfektionen im Überblick:

Burgenland: 48

Kärnten: 251

Niederösterreich: 861

Oberösterreich: 1068

Salzburg: 392

Steiermark: 548

Tirol: 300

Vorarlberg: 264

Insgesamt 1257 Infizierte müssen in Spitälern behandelt werden, um 89 mehr als am Dienstag. Innerhalb einer Woche gab es damit ein Plus von mehr als 30 Prozent.

250 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut - um 32 Patienten mehr als vor einer Woche. Das bedeutet eine Steigerung von knapp 15 Prozent. Vor genau einem Jahr, am 27. Oktober 2020, lagen mehr Infizierte in Spitälern aber weniger auf Intensivstationen. Exakt 1400 Patienten wurden vor zwölf Monaten im Krankenhaus behandelt, 203 von ihnen intensivmedizinisch.

Seit ihrem Ausbruch hat die Pandemie in Summe 11.289 Todesopfer in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 126,4 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Impfbereitschaft lässt weiter nach

Schwere Infektionsverläufe können durch die Impfung verhindert werden. Doch die Impfbereitschaft lässt weiter nach. Am Nationalfeiertag wurden österreichweit 4907 Impfungen verabreicht. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.861.900 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 65,6 Prozent der Bevölkerung. Exakt 5.568.701 Personen und somit 62,3 Prozent der Österreicher sind bereits vollständig geimpft.

Bei den Zwölf- bis 24-Jährigen sind 52,4 Prozent vollständig geimpft, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 60,9 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 66,3 Prozent. 70,4 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren sind komplett gegen Covid-19 geschützt, 78,9 Prozent in der Gruppe 55 bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Impfquote von 84 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 88,9 Prozent und die Gruppe 85-plus 89 Prozent.

Am höchsten ist die Rate der vollständig geimpften Menschen im Burgenland mit 69,7 Prozent. In Niederösterreich sind 65,1 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Steiermark 63 Prozent. Nach Wien (61,6), Vorarlberg (61,2), Tirol (60,6), Kärnten (58,9) und Salzburg (58,6) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 57,3 Prozent.

(APA/Red.)