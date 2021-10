Jahreshöchstwert: Über 4200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Binnen 24 Stunden wurden zehn Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus sowie 4261 Neuinfektionen registriert - die meisten in Oberösterreich.

Am Mittwoch wurden in Österreich 4261 Neuinfektionen und zehn Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus registriert. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit täglich 3584 neue Fälle. Die 4000-Marke ist zuletzt vor rund elf Monaten überschritten worden. Am 29. November 2020 waren es österreichweit 4047 Neuinfektionen gewesen.

Außerdem mussten nunmehr wieder 250 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, um sechs mehr als am Nationalfeiertag, wie Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten. Insgesamt 1257 Infizierte müssen in Spitälern behandelt werden, um 89 mehr als am Dienstag.

Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Mittwoch auf 280,9 Fälle auf 100.000 Einwohner, 247,9 waren es am 26. Oktober gewesen. Nunmehr gab es am Mittwoch österreichweit 35.070 bestätigte aktive Fälle - das sind mehr als Bregenz Einwohner hat.

Die Neuinfektionen im Überblick:

Burgenland: 48

Kärnten: 251

Niederösterreich: 861

Oberösterreich: 1068

Salzburg: 392

Steiermark: 548

Tirol: 300

Vorarlberg: 264

Wien: 529

(APA/Red.)