Steiermark führt 2G in der Nachgastro und bei Großevents ein

Teilnehmer müssen ab 8. November geimpft oder genesen sein. Dazu kommt eine FFP2-Pflicht in Kundenbereichen, bei Kulturevents und bei religiösen Zusammenkünften.

Die Steiermark verschärft die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus deutlich: Ab 8. November gilt wie in Wien in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen - indoor wie outdoor - mit mehr als 500 Personen 2G. Das heißt, Teilnehmer müssen gegen das Virus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sein. Dazu kommt eine FFP2-Pflicht in Kundenbereichen, bei Kulturevents und bei religiösen Zusammenkünften.

Beschäftigte und Besucher in Spitälern, Kuranstalten und Pflegeheimen unterliegen künftig einer PCR-Test-Pflicht, wenn sie nicht genesen oder geimpft sind. Anders ausgedrückt: Hier gilt für alle die 2,5-G-Regel. In Ordinationen gilt selbiges für das Personal.

Zudem wird – wie bundesweit beschlossen – ab 1. November die „3G“-Pflicht am Arbeitsplatz eingeführt.

(APA/Red.)