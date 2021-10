Beihilfe zum Suizid auch ohne Sterbeverfügung zulässig

Die Einigung auf das Gesetz wurde am Samstag präsentiert.

Das vorliegende Gesetzespaket lässt wichtige Fragen unbeantwortet. Andererseits ist aber mehr erlaubt als bisher politisch kommuniziert.

Am vergangenen Samstag ist der Ministerialentwurf eines Bundesgesetzes dem Nationalrat vorgelegt worden mit dem ein „Sterbeverfügungsgesetz" („StVfG“) erlassen sowie das Suchtmittelgesetz und das Strafgesetzbuch geändert werden. Der Entwurf sieht vor, unter Vorweis einer formwirksam errichteten und gültigen Sterbeverfügung könne in Apotheken eine tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital zur Selbsteinnahme bezogen werden. Die kurze Begutachtungsfrist endet am 12.11.2021.

Erfreulicherweise ist klar erkannt worden, der Wunsch der „sterbewilligen Person“ (§ 3 Z 2 StVfG) dürfe auf keinen Fall eine kurzfristige Affektreaktion, eine Unüberlegtheit oder gar durch Andere aufgenötigte Entscheidung sein. Meiner Ansicht nach ist der Entwurf auch redlich bemüht, dies mit Hosenträger und Gürtel abzusichern. Trotzdem lässt das vorliegende Gesetzespaket wichtige Fragen unbeantwortet. Andererseits ist aber mehr erlaubt als bisher politisch kommuniziert.