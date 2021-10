„Klapperkiste“ der Lissaboner Koalition steht vor dem Bruch

Dem Land droht Neuwahl, weil die Linksregierung im Budgetstreit platzen könnte. Der Staatschef kündige Auflösung des Parlaments an.

Sechs Jahre ging es gut. Aber jetzt steht Portugals „Klapperkiste“, wie die wackelige Minderheitsregierung von Premier António Costa im Volk genannt wird, vor dem Ende. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird der sozialistische Premier, der bisher im Parlament von zwei kleinen Linksparteien gestützt wurde, über den Haushalt stolpern. Denn seine beiden linken Partner kündigten an, dass sie in der entscheidenden Abstimmung am Mittwochabend gegen den Etatentwurf für das kommende Jahr stimmen werden, weil er zu wenig soziale Akzente setze.